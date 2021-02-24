В Вязниках пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Очередное происшествие на железной дороге во Владимирской области.Человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте и попал под «Стриж». Из-за несчастного случая два поезда до Нижнего Новгорода задержались. Об этом сообщили со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.Экстренную остановку «Стрижу» пришлось сделать 24 февраля в 12:03 на перегоне Денисово — Вязники. Машинист не успел вовремя затормозить, и человек попал под поезд. В Вязниках пострадавшего передали бригаде скорой помощи.В результате аварии два поезда выбились из графика. «Стриж» №713 сообщением Самара — Санкт-Петербург задержался на 36 минут, а «Стриж» №703 Нижний Новгород – Москва проследовал с задержкой 35 минут.Напомним, утром .