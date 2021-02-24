Уличными беспорядками и драками жители Харькова сопроводили голосование городских властей по поводу наименования одного из проспектов. В итоге уже в третий раз было принято решение ..

Уличными беспорядками и драками жители Харькова сопроводили голосование городских властей по поводу наименования одного из проспектов. В итоге уже в третий раз было принято решение вернуть ему название в честь маршала Жукова, передает . Соответствующие решения уже принимались и в 2019-м, и в 2020 годах, однако каждый раз они обжаловались в суде.