Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова. Канадский комментатор заявил, что празднованием гола в ворота "Тампы" россиянин только вдохновил игроков "молний", выигравших в овертайме.Черри, чьи слова приводит Sports.ru, назвал Кузнецова "придурком", который совершил глупый поступок в важной игре. "Хедман забивает, а Кузнецов застрял в своей зоне. Запомните, дети. Это карма. Никогда не делайте то, что может вдохновить соперника", – добавил эксперт.Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Тампой" Кузнецов при счете 3:4 забросил шайбу на последних секундах третьего периода, переведя игру в овертайм. По традиции он отпраздновал гол, изобразив орла, машущего крыльями.KUZY WHEN WE NEEDED IT MOST! #ALLCAPS pic.twitter.com/byW4S0N8LM— Washington Capitals (@Capitals) 21 марта 2019 г.В овертайме Виктор Хедман забросил победную шайбу "молний". В этом моменте Кузнецов не успел помочь своей команде.