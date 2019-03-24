Девид Лидингтон, второй после главы кабинета человек в британском правительстве, не планирует становиться временным премьером.

Девид Лидингтон, второй после главы кабинета человек в британском правительстве, не планирует становиться временным премьером.Он уже заявил, что не собирается сменить Терезу Мэй на ее посту.Ранее возможными приемниками Мэй британские СМИ назвали Лидингтона, главу МИД Джереми Ханта, министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.Ожидается, что половина членов британского правительства попросят Мэй покинуть пост. Доверие к ней начало падать.Однако, по мнению канцлера казначейства Филипа Хамонда, смена премьера не поможет разрешению кризиса. Сейчас важно покинуть Евросоюз, а не отстранить Мэй.Кризис в Британии усилился, поскольку 29 марта должен был состоятся брекзит, однако Мэй обратилась к ЕС с просьбой сдвинуть сроки на 30 июня, передает "Интерфакс".