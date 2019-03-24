Ближе к Поднебесной стала знаменитая московская гостиница Пекин. Великолепный образец сталинского ампира, архитектурная доминанта Триумфальной площади - теперь этим зданием владеют китайские бизнесмены. Они не скрывают: грядут перемены. Хотя внешний облик и интерьеры обещают сохранить.

Младшую сестру сталинских высоток - гостиницу "Пекин" покупает Пекин. Китайский инвестор приобретает памятник московской архитектуры.30-е года, Садовое расчищено под фундаментальное строительство. Поворотное место на Триумфальной площади пусто. На снимке 40-го года — гостиница без шпиля: войну стройка заморожена. Достраивать станут в 47-м.Время "великой дружбы советского и китайского народов" серьезно меняет акцент: появляется название "Пекин". И ресторан внизу — тоже "Пекин". В интерьеры сталинского ампира интегрируют яркость и изящество Востока. Мастера из Китая расписывают стены натуральными красками с бычьей кровью. Сюда не стыдно привести гостей, здесь отмечают защиту, играют свадьбу, справляют юбилей.В 80-е у ресторана "Пекин" была еще одна особенность, о которой знали только местные: со двора, с 2-й Брестской улицы, работала маленькая кулинария, которая торговала пельменями по-китайски и полуфабрикатами, привезенными прямо из Китая. Свинина, говядина, курица в пряном соусе с побегами бамбука. Побеги бамбука в СССР — это был какой-то нонсенс! Предлагалось это разогревать в микроволновке, но микроволновок ни у кого не было, поэтому грели просто в сковородке с картошкой и макаронами. В эпоху повального дефицита это был просто царский ужин.Добротные "люксы" с величественными интерьерами здесь есть и по сей день. Но время идет, и статуи колхозниц под шпилем начинают разрушаться. Их укрепили, обвязали и стянули тросами. Реставрация начнётся летом."С установлением теплой погоды собственник этого объекта начнет противоаварийные работы по этим элементам здания, а дальше реставрационные", - сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.Другой известный отель сталинской эпохи теперь к ней имеет весьма отдаленное отношение: гостиница "Москва" возле Кремля уже несколько лет не "Москва". Внешне лишь напоминает прежнюю "Москву", где бывали Утесов, Эренбург, Симонов, Зощенко, где встречались в одинаковых платьях Джина Лоллобриджида и Элизабет Тэйлор, где останавливался Райкин. Именно эту гостиницу в нулевых разломали, и теперь здесь все только новое.Гостиница "Украина" в одной из сталинских высоток сегодня стоит отремонтированной. Ее сдавали в 57-м перед фестивалем молодежи и студентов. Сегодня номера изменились, но отельеры говорят, что в здании реставрация воссоздала первоначальный проект — то есть до его усечения хрущевской борьбой с излишествами."Основное наследие, которое осталось у нас от прежней гостиницы 57-го года, это плафон, который называется "Праздник труда и урожая, хлебосольная Украина", - рассказывает генеральный директор гостиницы "Украина" Михаил Козлов.А с советскими отелями "Минск" и "Интурист" расстались без сожаления. Теперь на Тверской стоят "Ритц-Карлтон" и "Континенталь".Но вот один фальш-фасад — сетка по периметру здания – на Тверской с годами стал частью городского ландшафта. Филипповская "Булочная", гостиница "Центральная". Пыльные стекла, отбитая лепнина. Что осталось внутри? Где кофейня, пекарня, булочная, где гостиница? Прежний владелец здания реконструкцию не потянул. У нового владельца есть большие планы на гостиницу."Мы планируем завершить строительство объекта к 2022 году. Здание достаточно долго простаивало, менялся, в том числе, его исторический облик. Но мы уверены, что результат порадует горожан, и москвичи наконец увидят, что скрывается за лесами на самой главной улице столицы", - говорит Анна Можаева, руководитель отдела пиара и маркетинга компании-девелопера.Ажурный фасад узнается в немом кино 20-х — "Девушка с коробкой". В хронике начала века. В многочисленных открытках с известнейшим в Москве бизнесом: булочной, пекарней и большим отелем "Люксъ" Дмитрия Филиппова. Его отец Иван Филиппов стал героем бытописаний Гиляровского с историей про таракана в сайке, от которой откусил московский генерал-губернатор. А для нового отеля старинная история — только на пользу."Есть такое понятие в мировой гостиничной практике – трофейные активы. Даже базово на истории этого здания можно привлекать дополнительных гостей", - пояснил Вадим Прасов, вице-президент Федерации отельеров России.До гостей здесь пока еще далеко, но важно, что памятный объект интересен для инвестиций: выходит, здесь есть кому присматривать за историей.