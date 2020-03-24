О новых культурных онлайн-возможностях. Если пока зрители не могут прийти в театр и на концерты, в музеи и на выставки, искусство идет к ним. Репетиции не прекращаются, несмотря ни на что. Шедевры можно увидеть, не выходя из дома.

О новых культурных онлайн-возможностях. Если пока зрители не могут прийти в театр и на концерты, в музеи и на выставки, искусство идет к ним. Репетиции не прекращаются, несмотря ни на что. Шедевры можно увидеть, не выходя из дома.Михаил влюблен. Как потом окажется, на всю жизнь. Раиса — увы, никак не реагирует. Евгений Миронов и Чулпан Хаматова играют спектакль. Но не на сцене.В рабочем кабинете Евгения Миронова в условиях карантина по скайпу из Риги и Подмосковья рождается спектакль "Горбачев"."Вчера звонил, спрашивал, как идут репетиции, получается ли что-нибудь?" – рассказывает Чулпан Хаматова.История про друзей, про команду из двух человек, про любовь и доверие, говорит Алвис Херманис, поставивший "Рассказы Шукшина". К тому, что происходит, режиссер с мировым именем относится спокойно и даже позитивно."Два года назад я с Мишей Барышниковым делал спектакль о Бродском и половину репетиций мы проводили по скайпу, когда он сидел в Нью-Йорке, а я в Европе. И мы репетировали месяцами", — признается, что у него был опыт дистанционной постановки спектакля режиссер Алвис Херманис.- Целуем вас, ребята!Новые условия рождают новые возможности, уверен Евгений Миронов."30 марта в прямом эфире покажем "Иранскую конференцию" — нашу недавнюю успешную премьеру, — обещает народный артист России, худрук Государственного театра Наций. — Можно будет получить удовольствие, а мы постараемся. И будьте дисциплинированными".Директора российских театров, музеев, концертных залов через соцсети общаются в реальном времени. В чате делятся опытом и объединяются в новые проекты.Третьяковская галерея закрыта. Сюда нельзя попасть до апреля, но онлайн-двери распахнуты: записываются виртуальные экскурсии и даже концерты, которые очень скоро можно будет увидеть на сайте и в телеэфире."Сейчас мы в течение 20 часов в сутки точно работаем над онлайн-программами, в том числе и над выставкой "Сказка", которая проработала всего три недели", — поясняет генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Зельфира Трегулова анонсирует онлайн-концерт Хиблы Герзмавы — джаз, 25 марта. А 24 марта на телеканале "Культура" ("Россия К") — виртуальный вернисаж в Пушкинском музее "От Дюрера до Матисса" с избранными и редко экспонируемыми работами Рембрандта, Рубенса, Врубеля, Ренуара.Для телезрителей откроют запасники и даже директорский кабинет."Такого многолюдного открытия выставки я не припомню", — восхищена числом интернет-посетителей Марина Лошак.Большой театр бесплатно собирается транслировать "Жизель".На балетной картинке, где героиня убегает к возлюбленному, звучит голос за кадром:"Ты сошла с ума! Карантин! Домой. Какие могут быть свидания?!"Через Instagram пытается разрядить обстановку прима Большого и Ла Скала Светлана Захарова.Сама она сейчас в Новосибирске, где муж скрипач Вадим Репин, тоже мировая звезда, проводит фестиваль, по ходу превращая его в виртуальный.Наконец можно сделать то, на что давно не хватало времени – вспомнить о мечте: научиться рисовать, танцевать, выучить иностранный язык или на бесплатной платформе "Свободное образование" стать слушателем МГУ, Бауманки, Высшей школы экономики, дочитать "Улисса", "Войну и мир", порыдать над судьбой Зулейхи, которая открывает глаза.И сравнить этот бестселлер Гузель Яхиной, переведенный на 35 (!) языков, с тем, каким его увидели режиссер Егор Анашкин, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд.Фильм скоро выйдет на канале "Россия 1".