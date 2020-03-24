Черную змею с желтыми полосками примерно метровой длины обнаружили в своей квартире жители московского района Хамовники. Общаться с незваным гостем они доверили сотрудникам департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Черную змею с желтыми полосками примерно метровой длины обнаружили в своей квартире жители московского района Хамовники. Общаться с незваным гостем они доверили сотрудникам департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.Серпентологов среди них не нашлось, но это не помешало им поймать змею, невесть как попавшую в квартиру на третьем этаже в доме по улице Тимура Фрунзе. Гада прижали к полу похожим на ножку от стола предметом, после чего, невзирая на сопротивление и агрессивные выпады, переместили в пластиковый контейнер.С полосатой рептилией, которая, как предполагает "МК", относится к неядовитым королевским змеям, обращались аккуратно, ее дальнейшую судьбу решат специалисты департамента природопользования Москвы. Владельцев змеи пока что установить не удалось.