В сочинском парке Дендрарий началась подготовка к летнему сезону. Первым этапом стала расчистка местного пруда. Работы провели с помощью специальной техники, передают ГТРК Вести Сочи.

В сочинском парке "Дендрарий" началась подготовка к летнему сезону. Первым этапом стала расчистка местного пруда. Работы провели с помощью специальной техники, передают ГТРК "Вести Сочи".Отметим, что перед этим чистка водоема не проводилась около 20 лет. За это время на дне накопилось большое количество ила, что создавало помеху водоплавающим. Во время осмотра парка на это указал и мэр Сочи. Он поручил в обязательном порядке углубить пруд."Здесь проживали нутрии и выдры. На время нам пришлось их переместить в нижний парк, иначе они ощущали бы дискомфорт из-за проведения работ. После того, как все будет завершено, мы вернем их на место обитания. Благодаря поддержке главы города, мы получили необходимую технику. Мы также прилагаем все усилия, чтобы жители и гости курорта отдыхали у нас с комфортом", — говорит директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.Кроме того, до начала туристического сезона в "Дендрарии" проведут реставрацию скульптурных композиций и фонтанов. Специалисты придадут им первоначальный вид, каким он был во времена основателя парка Сергея Худякова. К работам уже привлечены историки. Помимо этого, будет пополнена и коллекция редких растений.