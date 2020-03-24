Очевидец запечатлел странные маневры иномарки на дороге, закончившиеся аварией. Впоследствии выяснилось, что водителю автомобиля стало плохо во время движения, и, как утверждают местные СМИ, он скончался прямо за рулем собственной машины.

В Сети появились кадры из Геленджика, где в субботу, 21 марта, произошел инцидент с летальным исходом.Автор видео заметил, что водитель автомобиля Toyota странно ведет себя на дороге, и последовал за ним. Иномарка совершала непредсказуемые маневры, периодически выезжая на полосу встречного движения и создавая аварийные ситуации.В конечном итоге машина столкнулась с бордюром и врезалась в разделительное ограждение, после чего остановилась.Как сообщают местные СМИ, водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем, и он скончался прямо во время движения.