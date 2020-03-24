В Оренбургской области приняли дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Глава региона внес изменения в подписанный ранее указ. Таким образом, будет введен запрет на все массовые мероприятия с общим числом участников более пятидесяти человек.

В Оренбургской области приняли дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Глава региона внес изменения в подписанный ранее указ. Таким образом, будет введен запрет на все массовые мероприятия с общим числом участников более пятидесяти человек, передает ГТРК "Оренбург".Кроме того, власти рекомендовали оренбуржцам старше 65 лет соблюдать режим домашней самоизоляции. При содействии общественных организаций всем находящимся на карантине окажут помощь в приобретении продуктов питания. Также органы исполнительной власти региона приостанавливают личные приемы граждан. Обращения будут приниматься по электронный почте или через интернет-приемные.