Полиция, следователи и волонтеры в эти минуты ведут масштабную поисковую операцию в Йошкар-Оле. Сегодня днем, 23 марта, из перинатального центра похитили новорожденную девочку. Свидетели утверждают, что незадолго до происшествия видели в роддоме постороннего посетителя. Куда ведут следы преступления?

Полиция, следователи и волонтеры в эти минуты ведут масштабную поисковую операцию в Йошкар-Оле. Сегодня днем, 23 марта, из перинатального центра похитили новорожденную девочку. Свидетели утверждают, что незадолго до происшествия видели в роддоме постороннего посетителя. Куда ведут следы преступления?Сообщение о происшествии поступило в районе полудня в дежурную часть управления МВД России по Йошкар-Оле. Днем в перинатальном центре уже работали полицейские, а также кинолог с собакой. Весь личный состав подняли по тревоге. На поиски пропавшего ребенка были брошены наряды полиции."Следственным отделом по городу Йошкар-Ола возбуждены два уголовных дела по факту похищения ребенка и халатности. Оба уголовных дела соединены в одно производство. В настоящее время следователями, сотрудниками полиции и волонтерами принимаются всевозможные меры для поиска ребенка", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Марий Эл Яна Шалина.Поисками занимаются не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. Поисковый отряд "Лиза Алерт" организовал оперативный штаб, распечатываются листовки. Есть приметы пропавшей девочки: рост 48 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Нам удалось поговорить с отцом девочки."В перинатальном центре нет ни охраны, ничего. Каким-то "чудесным" образом туда проник совершенно посторонний человек и забрал ребенка", — рассказал отец похищенного ребенка Евгений Ксенофонтов.Свидетели говорят, что видели в больнице постороннюю женщину. Ориентировка — на вид ей сорок лет, прическа каре. Сейчас на выездах из Йошкар-Олы работают усиленные посты ГИБДД. Полицейские осматривают автотранспорт.