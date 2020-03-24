Нападающий английского Вулверхэмптона Рауль Хименес может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 28-летнего мексиканца заинтересован мадридский Реал.

Нападающий английского "Вулверхэмптона" Рауль Хименес может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 28-летнего мексиканца заинтересован мадридский "Реал".Руководство и тренерский штаб мадридцев недовольны форвардом Лукой Йовичем. По данным издания AS, "сливочные" летом планируют заменить сербского футболиста мексиканцем. Ранее "33Live.RuРу" сообщали, что "Реал" может отправить Йовича в аренду.Авторитетный портал Transfermarkt.De оценивает стоимость Хименеса в 50 миллионов евро. Рауль в текущем сезоне в составе "волков" принял участие в 44 играх во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал десять результативных передач.