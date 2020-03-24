Компания СБЕР Решения, входящая в экосистему Сбербанка, запустила бесплатную Всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях.

Компания "СБЕР Решения", входящая в экосистему Сбербанка, запустила бесплатную Всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях.Спрос на эту услугу вырос из-за угрозы распространения коронавируса. Заболевание сотрудников может привести к сложностям в компаниях, приостановке их работы.Поэтому для предотвращения такой ситуации лучше вводить удаленную работу, если есть такая возможность.Эксперты "СБЕР Решения" дают советы по технологическим, кадровым, юридическим, и организационно-коммуникациями вопросам."СБЕР Решения" (ранее – "Интеркомп") – пионер и лидер на рынке аутсорсинга бизнес-процессов в России и СНГ.