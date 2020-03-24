Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак, чей договор с клубом завершается летом 2020 года, планирует продолжить сотрудничество с сине-бело-голубыми на новых условиях. Руководство действующего чемпиона страны также хочет сохранить наставника команды.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак, чей договор с клубом завершается летом 2020 года, планирует продолжить сотрудничество с сине-бело-голубыми на новых условиях. Руководство действующего чемпиона страны также хочет сохранить наставника команды.Как сообщает "Спорт-экспресс", Семака устроит контракт на два года, который можно будет продлить еще на один сезон. При этом он хочет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.Кроме того, нынешний наставник "Зенита" хотел бы иметь больше влияния на трансферную политику клуба. Это требование связано с делом Александра Кокорина, которого отдали на правах аренды в "Сочи" без согласия Семака.По информации издания, стороны продолжают вести переговоры и вплотную приблизились к подписанию контракта.