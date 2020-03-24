Москвичей ждет новая волна аномального тепла. Уже во второй половине недели синоптики обещают нам плюс 13, хотя пока в городе довольно прохладно.

Москвичей ждет новая волна аномального тепла. Уже во второй половине недели синоптики обещают нам плюс 13, хотя пока в городе довольно прохладно."На фоне высокого атмосферного давления — в Москве оно большую часть недели будет на 15-16 единиц превышать привычные для столицы значения, будет держаться на уровне 763-765 миллиметров ртутного столба — будет происходить постепенный прогрев холодного воздуха, который в минувшие выходные обрушился на Центральную Россию", — рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.Кроме того, москвичам следует соблюдать осторожность из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.