В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили троих боевиков, планировавших устроить теракт с применением самодельных бомб.

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили троих боевиков, планировавших устроить теракт с применением самодельных бомб.Бандиты были блокированы около селения Кременчуг-Константиновское. Сдаться они отказались и оказали вооруженное сопротивление."Ответным огнем они были нейтрализованы", — сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете, отметив, что среди оперативников и местных жителей пострадавших нет.На месте перестрелки сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и самодельное взрывное устройство. Еще две готовые к применению бомбы были найдены по месту жительства одного из боевиков.