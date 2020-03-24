Полицейские задержали пятерых подозреваемых в городе Дзержинский Московской области. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска столичного главка совместно с коллегами из УВД по ЦАО, ФСБ России и Росгвардии задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях.В апреле прошлого года, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, злоумышленники на Устьинской набережной напали на автолюбителя. Они разбили молотками боковые стекла дверей его автомобиля и, выстрелив несколько раз из неустановленного огнестрельного оружия, забрали сумку с 5 миллионами рублей, после чего скрылись. Потерпевший нарядом скорой помощи был госпитализирован.В октябре 2019 года нападению подверглись двое мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной. В этот раз разбойники нанесли побои жертвам металлическими прутьями, причинив тяжелые травмы. Затем похитили 7,5 миллиона рублей.СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и СО ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.Было установлено, что оба разбоя совершили одни и те же люди. На днях полицейские задержали пятерых подозреваемых в городе Дзержинский Московской области. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет.Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк