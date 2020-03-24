В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.Премьер-министр подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной. По его словам, правительство продолжает принимать упреждающие меры по сдерживанию распространения коронавируса, передает телеканал "Россия 24".Мишустин напомнил, что в группе особого риска находятся пожилые люди: "Это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни".Глава кабмина призвал россиян старшего поколения беречь себя в условиях распространения коронавируса: лишний раз не выходить на улицу, избегать посещения людных мест и на некоторое время отказаться от прогулок и встреч.Как сообщалось, по состоянию на 23 марта зафиксировано 438 заболевших, 17 человек выздоровели.Премьер-министр поручил кабмину к 25 марта подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.В ходе заседания Мишустин напомнил, что на поддержку медицинской и фармацевтической продукции правительством направлено более 23 миллиардов рублей. Выделенные деньги будут потрачены на госзакупки тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и подобных средств. "Мы также поддержим предприятия, чтобы они могли увеличить производства и выпуск такой продукции", — сказал премьер.