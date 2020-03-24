В Вооруженных силах России не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках благоприятная.

В Вооруженных силах России не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках благоприятная, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрия Тришкина.Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу озвучил ряд мер, которые приняты в войсках. Например, запрещены все зарубежные командировки, иностранные делегации также не принимают. Прекращены любые культурные, спортивные и другие массовые мероприятия за пределами воинских частей.С 18 по 19 марта Войска радиационной, химической и биологической защиты, Главное военно-медицинское управление и ВВС провели совместные учения, в ходе которых военные тренировались проводить эвакуацию, обеззараживать самолеты, организовывать карантин и многое другое.На данный момент в России выявлены 438 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 17 человек.