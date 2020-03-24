При ухудшении эпидемиологической обстановки в Севастополе задействуют медицинский персонал Черноморского флота. Об этом заявил врио губернатора города Михаил Развожаев в рамках пресс-конференции.

При ухудшении эпидемиологической обстановки в Севастополе задействуют медицинский персонал Черноморского флота. Об этом заявил врио губернатора города Михаил Развожаев в рамках пресс-конференции.При этом он отметил, что резервные мощности военно-медицинских служб Черноморского флота будут задействованы при массовом распространении коронавируса в городе. На случай ЧС в Севастополе также будет подготовлен корабль-госпиталь "Енисей". Однако глава города выразил надежду, что такой потребности не возникнет.На данный момент гражданские врачи прекрасно справляются с нагрузкой при том кадровом потенциале, который есть в наличии. Как считает Михаил Развожаев, пока нет никаких предпосылок серьезного осложнения эпидемиологической обстановки, передает служба информации "Вести – Севастополь".