Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте.

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.Нападение, по предварительным данным, произошло около здания отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД на улице Землячки. По неподтвержденной информации, правоохранитель вступился за женщину, а в ответ ее спутник выхватил нож и нанес несколько ударов, один из которых оказался смертельным.По данным "Интерфакса", женщина сама обратилась за помощью к сержанту полиции, заявив, что ее пытались обокрасть. Страж порядка задержал подозреваемого, но досмотреть его не успел — тот выхватил нож. Нападавшим оказался 48-летний неоднократно судимый житель Городищенского района Волгоградской области.Злоумышленника задержали на месте преступления.