Пользователи Windows 10 массово сообщают о некорректной работе встроенной системы антивирусной защиты

Пользователи Windows 10 массово сообщают о некорректной работе встроенной системы антивирусной защиты. Жалобы связаны с тем, что утилита Windows Defender ("Защитник Windows") пропускает файлы во время сканирования, ссылаясь на выставленные пользователем исключения или настройки сетевого сканирования.Как рассказал BleepingComputer IT-специалист и блогер Гюнтер Борн, неполадки наблюдают 80% его читателей из Германии. Когда пользователи запускают процесс быстрого или полного сканирования системы, в центре действий Windows 10 появляется уведомление, что Windows Defender пропустил элементы из-за настроек. Однако в действительности никакие дополнительные параметры выставлены не были.Первые жалобы на поломку штатного антивируса Windows 10 начали поступать 10 марта. Предположительно, его могло вывести из строя обновление, вышедшее в тот же день. Авторы издания обратились за комментарием к представителям Microsoft, но ответа не получили.В прошлом году Microsoft выпустила для компьютеров Apple антивирус Advanced Threat Protection (ATP), который ранее был доступен только в "Защитнике Windows" на Windows 10. Приложение Defender ATP предлагает защиту от вирусов и угроз в режиме реального времени, а также позволяет полностью или частично просканировать операционную систему и файлы на предмет вредоносного кода. Пока эта утилита доступна только предприятиям.