Власти Казахстана ввели ряд мер для поддержки населения и бизнеса на сумму несколько триллионов тенге, сообщается на сайте президента страны.

Власти Казахстана ввели ряд мер для поддержки населения и бизнеса на сумму несколько триллионов тенге, сообщается на сайте президента страны.В стране сложная ситуация из-за карантина и падения цены нефти — основного источника дохода казны.Власти начинают выплаты из Нацфонда и вводят обязательную продажу на бирже валютной выручки госкомпаниями для поддержки курса тенге."Помимо введенного запрета на начисление штрафов и пеней, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения", — отмечается в распоряжении президента страны.Многие предприятия из-за карантина приостановили работу, а их сотрудники оказались без работы. Для пострадавших граждан вводятся ежемесячные выплаты в размере 42 500 тенге.На эти выплаты могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона граждан Казахстана.Для предприятий приостанавливается выплата долга, вводится отсрочка по уплате всех видов налогов и других платежей, включая аренду, сроком на 3 месяца. Поручено снизить НДС на продукты питания.