Сумма причиненного ущерба составила 6 млн рублей...

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московскими полицейскими и коллегами из ФСБ России задержали подозреваемых в разбойном нападении на работника кондитерской фабрики.По предварительным данным, в октябре 2019 года злоумышленники, двигаясь на двух машинах по Ленинскому проспекту в Москве, спровоцировали ДТП с автомобилем, который следовал в попутном направлении. Преградив дорогу, они напали на водителя, выстрелили в его сторону, предположительно из травматического пистолета, избили и похитили из багажника сумки с деньгами, после чего скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 6 млн рублей.Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.На протяжении почти полутора лет проводилась кропотливая работа по установлению личностей нападавших. Они соблюдали меры конспирации и постоянно меняли места жительства.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в столице и городском округе Балашиха Московской области задержали двоих подозреваемых, уроженцев государства Центральной Азии. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится работа по установлению соучастников противоправного деяния, расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк