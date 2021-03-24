39-летний уроженец одной стран ближнего зарубежья хранил при себе наркотики с целью дальнейшего незаконного сбыта...

При проведении досмотра сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене обнаружили и изъяли у пассажира расфасованные свертки с наркотическим средством-героином.При патрулировании станции «Добрынинская» Кольцевой линии Московского метрополитена в межстанционном переходе сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно и заметно нервничал. Пассажир был доставлен в комнату полиции. При проверке документов и проведении личного досмотра во внутреннем кармане его куртки полицейскими было обнаружено и изъято 100 расфасованных свёртков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 180 граммов.Согласно результатам исследования части изъятого установлено, что в свертках находилось наркотическое средство – героин.По версии следствия подозреваемый, 39-летний уроженец одной стран ближнего зарубежья, хранил при себе наркотики с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории столичного региона.По данному факту Следственным Управлением УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18