По состоянию на 24 марта в медорганизациях региона действуют 977 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 24 марта в медорганизациях региона действуют 977 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 49,5 процента из них занято (484), свободны 493 койки.122031 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 1856 человек.За период наблюдения в области отмечено 3328 летальных случаев, за сутки – 5 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 марта 2022 года лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, госпитализированы в тяжелом состоянии – 54 человека.Фото: https://pixabay.com/ru/