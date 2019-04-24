Мужчина хотел «собрать» праздничный стол

Мужчина хотел «собрать» праздничный столВ конце декабря прошлого года мужчина, ранее уже судимый, пришел в супермаркет. Там он набрал целый набор продуктов – виски, зефир, колбасную нарезку, глазированные сырки и груши. Все товары злоумышленник сложил в принесенный с собой пакет. Чек всех этих продуктов вышел бы на 1,5 рублей. Однако мужчин решил не платить и отправился к выходу из магазина.Охранник заметил воришку, потребовал оплатить товар, но тот отказался и ударил сотрудника. Однако убежать вместе с добычей преступник не сумел: охранник задержал его, а кассир вырвала пакет с продуктами.Суд признал его виновным в попытке грабежа и приговорил к лишению свободы, ему предстоит провести целый год в колонии строгого режима.