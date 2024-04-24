Появились кадры задержания бывшего заместителя главы администрации Коврова, обвиняемого в получении...

Появились кадры задержания бывшего заместителя главы администрации Коврова, обвиняемого в получении крупной взяткиБывший заместитель главы администрации Коврова - Аманбельды Куандыков - обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Противоправная деятельность экс-чиновника задокументирована региональным Управлением ФСБ во взаимодействии со Следственным Комитетом.На оперативных кадрах - задержание Куандыкова. Бывший замглавы администрации лежит на земле, сотрудники ФСБ надевают на него наручники. Уголовное дело возбуждено и в отношении сообщника Куандыкова- гендиректора строительной компании.По версии следствия, Аманбельды Куандыков подготовил и согласовал разрешительную документацию на строительство и ввод в эксплуатацию стройобъектов сообщника- многоквартирных домов.За свои услуги получив незаконное вознаграждение - трехкомнатную квартиру стоимостью в 5 с половиной миллионов рублей - в строящемся доме. На жилье, полученное в качестве взятки, наложен арест. Сам бывший чиновник заключен под стражу.Напомним, в мэрии Коврова Куандыков курировал вопросы жилищно-коммунального строительства. В администрации он работал с октября 21-ого, а покинул пост в августе 23-его.