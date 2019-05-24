Однажды вдова короля русского шансона Михаила Круга Ирина рассказала, что у певца была единственная любовь всей жизни – Марина. Редакция программы Прямой эфир разыскала Марину Базанову. Сейчас ей 56. Женщина согласилась прийти в студию и рассказать о своих непростых отношениях известным певцом.

Однажды в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" вдова короля русского шансона Михаила Круга Ирина рассказала, что у певца была единственная любовь всей жизни – женщина по имени Марина.Редакция программы "Прямой эфир" разыскала Марину Базанову. Сейчас ей 56. Женщина согласилась прийти в студию и рассказать о своих непростых отношениях певцом, у которого было огромное количество поклонников и поклонниц.Женщина рассказала, что они познакомились, когда ей было 14, а ему 15 лет. Михаил читал Марине свои первые стихи и пел первые песни. Она проводила его в армию, но не дождалась: вышла замуж за мужчину, который был старше.Общение с Михаилом, правда, не прервалось и после возвращения Михаила из армии, и он даже стал крестным дочери Марины.Через 15 лет судьба снова свела их, и они расписались. Однако "семья" не просуществовала и двух недель. Марина вспоминает, что Михаил был большим собственником – считал, что она должна принадлежать только ему, запрещал заниматься любимым делом – хореографией, танцами, и даже угрожал, что если она будет сопротивляться, то он не даст ей возможности жить в родном городе.Марина признается, что пыталась полюбить Михаила, но так и не смогла. Совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой, и она даже сделала аборт, хотя певец очень хотел детей. Однажды она все-таки не выдержала и ушла.Правда, хореографией она больше так никогда и не занималась, а вскоре пошла продавать цветы."Для меня очень тяжело было с ним жить, тяжело было притворяться", — признается Марина и добавляет: "Я не сделала ему ничего плохого, я просто не смогла полюбить его. А жить с нелюбимым человеком – грех".Сейчас, говорит женщина, ей жаль, что все так сложилось. Она ходит на могилу к Михаилу Кругу и просит у него прощения.Что еще вспоминает Марина о нем? Жалеет ли об аборте? Чем живет сейчас? И почему ее подозревали в убийстве популярного певца?Откровения неизвестной жены Михаила Круга – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".