В рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава встречается с национальной командой США. После двух периодов подопечные Ильи Воробьева ведут в счете 2:1.

В рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава встречается с национальной командой США. После двух периодов подопечные Ильи Воробьева ведут в счете 2:1.Первая двадцатиминутка завершилась в пользу россиян – 2:0. Голами отметились Никита Гусев (68-я секунда) и Михаил Сергачев (16-я минута). Оба хоккеиста также записали на свой счет по голевой передаче.Во втором периоде американцы отыграли одну шайбу, на третьей минуте отличился Бреди Шей, которому ассистировали Патрик Кейн и Джонни Годро.