Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев на турнире PFL 2 2019 в Нью-Йорке одержал досрочную победу над бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Дэймоном Джексоном.Поединка завершился на десятой секунде первого раунда, россиянин эффектным ударом колена в прыжке отправил американца в нокаут. Для 29-летнего бойца эта победа стала 13-й в карьере и первой в PFL. Ранее он выступал в Fight Nights.10 seconds of perfection — the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5— #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.Еще один россиянин Ахмед Алиев также одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Карлосом Сильвой. Ислам Мамедов победил по очкам Йлиеса Дйироуна раздельным решением судей, а Рашид Магомедов победил по очкам Лоика Раджабова единогласным решением судей.В главном поединке вечера американец Лэнс Палмер одержал победу единогласным решением судей над своим соотечественником Алексом Гилпином.