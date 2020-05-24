Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин, вице-чемпион мира, договорился о преведении шахматного онлайн-матч с членом экипажа Международной космической станции космонавтом Анатолием Иванишиным. Телемост с открытым космосом организует Российская шахматная федерация.

Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин, вице-чемпион мира, договорился о преведении шахматного онлайн-матч с членом экипажа Международной космической станции космонавтом Анатолием Иванишиным. Телемост с открытым космосом организует Российская шахматная федерация."Сыграю в шахматы 9 июня с космонавтом Анатолием Иванишиным! – сообщил Карякин своимм подписчикам в социальной сети Twitter. – В свой третий полет он стартовал 20 апреля с космодрома Байконур (а за все время провел в космосе почти 300 дней!). Телемост МКС – Музей космонавтики состоится благодаря Российской шахматной федерации".