Находясь в патрульном автомобиле, гражданин предложил сотруднику Госавтоинспекции денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве был задержан водитель иномарки по подозрению в попытке дачи взятки за непривлечение его к административной ответственности.Во время несения службы в районе Костомаровской набережной инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль «Киа Оптима». 37-летний водитель иномарки по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.В ходе дальнейшей беседы в патрульном автомобиле данный гражданин предложил сотруднику Госавтоинспекции денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Мужчина был неоднократно предупрежден, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные предупреждения и положил денежные средства в размере 200 тысяч рублей под переднее сиденье патрульного автомобиля, после чего был задержан.Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве