Во Владимирской области педагогом года стала преподаватель русского языка и литературы Татьяна Ковалёва.

Во Владимирской области педагогом года стала преподаватель русского языка и литературы Татьяна Ковалёва. Об этом рассказала регионального правительства.Учительница работает в гимназии №3 во Владимире. Теперь ей предстоит защищать честь области на всероссийском конкурсе.Кроме того, ещё 7 педагогов стали победителями в разных номинациях.«Поздравляем с заслуженными наградами! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять любые вершины», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.