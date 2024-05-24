Выплатить моральную компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Во Фрунзенском районном суде проходит рассмотрение гражданского дела по иску прокуратуры к «Владимирскому хлебокомбинату».

Выплатить моральную компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Во Фрунзенском районном суде проходит рассмотрение гражданского дела по иску прокуратуры к «Владимирскому хлебокомбинату». Надзорное ведомство представляет интересы Светланы Кругловой. В сентябре прошлого года на предприятии произошло ЧП. В результате у одной из сотрудниц ампутировали правую руку до запястья. В ходе заседания судья зачитала исковое заявление