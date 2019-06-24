Папарацци запечатлели голливудскую диву на прогулке со своей дочерью Вивьен. Анджелина Джоли заметно преобразилась.
Папарацци запечатлели голливудскую диву на прогулке со своей дочерью Вивьен. Анджелина Джоли заметно преобразилась.
Судя по тому, как
выглядит на фото актриса, переживать за ее душевное состояние не стоит. Звезда
буквально светилась от счастья, хотя еще совсем недавно СМИ били тревогу насчет
состояния Анджелины Джоли.
Артистка наконец-то
сменила черные наряды на белое полупрозрачное платье, передает Hollywood Life. Такой наряд ей очень шел: знаменитость выглядела в нем
молодо и свежо. К тому же, Анджелина Джоли была явно без макияжа.
По мнению поклонников,
темные цвета в одежде лишь добавляют возраста артистке. Но, несмотря на удачный выбор одеяния,
бывшая супруга Брэда Питта все еще болезненно худа. Из-под длинного платья
видны тощие ноги актрисы в сандалиях.
Ряд СМИ предполагают, что такие положительные перемены в стиле
связаны с изменениями в личной жизни Анджелины Джоли. Англоязычная пресса говорит
о том, что у бывшей жены Брэда Питта начался роман с Киану Ривзом.
Отметим, что развод с Брэдом Питтом отнял у массу
сил. Развод голливудской пары официально завершен. Однако
остается открытым вопрос, связанны с совместно нажитым имуществом. Кроме того,
Брэду и сложно найти компромисс в отношении детей.