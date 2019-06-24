Папарацци запечатлели голливудскую диву на прогулке со своей дочерью Вивьен. Анджелина Джоли заметно преобразилась.

Папарацци запечатлели голливудскую диву на прогулке со своей дочерью Вивьен. Анджелина Джоли заметно преобразилась.Судя по тому, каквыглядит на фото актриса, переживать за ее душевное состояние не стоит. Звездабуквально светилась от счастья, хотя еще совсем недавно СМИ били тревогу насчетсостояния Анджелины Джоли.Артистка наконец-тосменила черные наряды на белое полупрозрачное платье, передает Hollywood Life. Такой наряд ей очень шел: знаменитость выглядела в неммолодо и свежо. К тому же, Анджелина Джоли была явно без макияжа.По мнению поклонников,темные цвета в одежде лишь добавляют возраста артистке. Но, несмотря на удачный выбор одеяния,бывшая супруга Брэда Питта все еще болезненно худа. Из-под длинного платьявидны тощие ноги актрисы в сандалиях.Ряд СМИ предполагают, что такие положительные перемены в стилесвязаны с изменениями в личной жизни Анджелины Джоли. Англоязычная пресса говорито том, что у бывшей жены Брэда Питта начался роман с Киану Ривзом.Отметим, что развод с Брэдом Питтом отнял у массусил. Развод голливудской пары официально завершен. Однакоостается открытым вопрос, связанны с совместно нажитым имуществом. Кроме того,Брэду и сложно найти компромисс в отношении детей.