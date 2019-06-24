По опросу ВЦИОМ, 48 процентов россиян выступают против возможного сокращения рабочей недели до четырех дней. Положительно к четырехдневке отнеслись 29 процентов опрошенных.

48 процентов россиян выступают против возможного сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Положительно к четырехдневке отнеслись 29 процентов опрошенных. По их мнению, так они смогут более продуктивно использовать время и улучшить баланс между работой и отдыхом. Еще 17 процентов заявили, что им все равно, а 6 процентов затруднились ответить.Как сообщает РИА Новости, сокращение рабочей недели поддержали жители Москвы и Санкт-Петербурга (36 процентов), городов-миллионников (34 процента), а также россияне в возрасте от 25 до 34 лет (39 процентов). В маленьких городах и поселках выступили против данной инициативы.С идеей о сокращении рабочей недели до 4 дней выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но также и рабочего времени, что способствует расширению досуга.