Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за гражданкой числится 1076 нарушений Правил дорожного движения, на общую сумму более 1 млн рублей...

Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержана и привлечена к ответственности женщина-водитель, за которой числится более 1000 нарушений в области безопасности дорожного движения.В целях реализации принципа неотвратимости наказания за административные правонарушения, фиксируемые в автоматическом режиме средствами фото-, видеофиксации, сотрудниками Госавтоинспекции г. Москвы осуществляется комплекс мер, направленный на выявление участников дорожного движения, регулярно пренебрегающих требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации.Во взаимодействии с городской службой судебных приставов осуществляется своевременное реагирование и принятие мер административного воздействия в отношении злостных нарушителей.В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы по информации, полученной из Центра управления Госавтоинспекции г. Москвы о месте передвижения транспортного средства предполагаемого нарушителя, был остановлен автомобиль «Мазда», под управлением 35-летней местной жительницы. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за ней числится 1076 нарушений Правил дорожного движения, на общую сумму более 1 млн рублей.В отношении женщины-водителя составлено 113 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.Задержанное транспортное средство было эвакуировано и передано представителям службы судебных приставов для дальнейшего решения в соответствии с действующим законодательством.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81