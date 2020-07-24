Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка...

В ночь на 24 июля этого года в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись.Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержано более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 162 УК РФ.В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.В свою очередь сообщаем, что московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве