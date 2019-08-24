Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами назвал успешные испытания баллистической ракеты одним из успешных дней нации.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами назвал успешные испытания баллистической ракеты "одним из успешных дней нации". В пятницу Вооруженных силы Ирана запустили новую ракету в рамках тестирования различных типов систем вооружений, пишет РИА Новости.Ранее министр обороны Ирана Амир Хатами заверил мировое сообщество, что иранские инженеры улучшают точность и дальность баллистических ракет, оставляя их в рамках международных договоров.Страны Запада выступают с резкой реакцией на иранские военные испытания, трактуя их как нарушение резолюции Совбеза ООН №2231.