Дебют украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе вновь откладывается. Ранее анонсированный бой с россиянином Андреем Федосовым не состоится. Причиной стало нежелание Усика боксировать с представителем России из-за политических проблем.

Дебют украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе вновь откладывается. Ранее анонсированный бой с россиянином Андреем Федосовым не состоится. Причиной стало нежелание Усика боксировать с представителем России из-за политических проблем.Ранее украинец отказался от боя с еще одним россиянином Александром Поветкиным. "Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям", – цитирует Усика Чемпионат.com.Напомним, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжелой весовой категории решил перейти в супертяжелый вес. Изначально Усик должен был встретиться с камерунцем Карлосом Такамом, но из-за травмы украинца бой отменили.