Смотри, вон ДПСники бегут, - водитель автомобиля попытался проскочить затопленный участок дороги. Транспортное средство буквально смыло с дороги. Операцию по спасению мужчины снял на видео один из очевидцев.

В субботу, 24 августа, сотрудники полиции и очевидцы спасли водителя, чей автомобиль снесло в реку в районе поселка Смоляниново Шкотовского района Приморского края.Как сообщают СМИ, 69-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda MPV, попытался проехать затопленный участок дороги. При этом, он проигнорировал запрет стражей порядка на выезд в опасное месте.Бурный поток подхватил транспортное средство и стащил его в реку. Подоспевшие мужчины сумели эвакуировать водителя до того, как авто окончательно унесло течением.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков 22 и 23 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в Находке был введен режим ЧП.