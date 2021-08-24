Мужчина систематически предоставлял свою квартиру на Школьной улице наркозависимым лицам для употребления ими запрещенных веществ...

Сотрудники ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО совместно с участковым уполномоченным полиции задержан мужчина, который систематически предоставлял свою квартиру на Школьной улице наркозависимым лицам для употребления ими запрещенных веществ. Злоумышленник обеспечивал гостей всем необходимым для приготовления и употребления наркотического средства.В ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружены и изъяты шприцы, стеклянные колбы и фрагменты полимерного материала.Дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемого, были задержаны. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время решается вопрос о составлении протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38