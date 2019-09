Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней экологической активисткой Гретой Тунберг, которая на климатическом саммите ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты.

Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней экологической активисткой Гретой Тунберг, которая на климатическом саммите ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты.Глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео выступления шведской школьницы и сопроводил комментарием, в котором подчеркнул, что Тунберг выглядит, как счастливая молодая девушка со светлым будущим, на которую приятно смотреть.She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.На самом саммите Трамп, который неоднократно иронически высказывался по поводу влияния человечества на климат, пробыл всего 14 минут.Тунберг, которая стала вдохновительницей глобальных климатических протестов и прибыла в США на яхте, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде, не слишком обрадовалась появлению Трампа на саммите.В своем выступлении девушка заявила лидерам государств, что они рассуждают лишь о деньгах и о экономическом росте, в то время как, по ее словам, человечество находится в начале вымирания, а целые экосистемы уничтожаются."Если вы решите подвести нас, я скажу: мы (молодежь) никогда вам не простим", — заявила активистка.