Злоумышленник совместно с неустановленными лицами по поддельным документам завладел земельным участком потерпевшей, после чего реализовал его...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях с недвижимостью.В дежурную часть МО МВД России «Троицкий» г. Москвы обратилась 57-летняя жительница столицы. По ее словам, она решила продать свой земельный участок, расположенный в поселении Первомайское, но в процессе оформления документов выяснилось, что данный участок уже продан неизвестными от ее имени. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории столицы был задержан подозреваемый. Им оказался 67-летний житель Москвы.Оперативниками установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами по поддельным документам завладел земельным участком потерпевшей, после чего реализовал его.Следственной частью УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время полицейские установили причастность задержанного к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Так, на территории поселения Первомайское мужчина пытался завладеть еще двумя земельными участками стоимостью более 8 млн рублей, но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам.В настоящее время полицейские проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57