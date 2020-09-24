В ходе личного досмотра у водителя был обнаружен и изъят из кармана спортивных брюк сверток с наркотическим средством...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан гражданин по подозрению в хранении наркотиков.Во время несения службы полицейскими в районе п. Внуковское был остановлен автомобиль такси «Форд Фокус». В ходе проверки документов у водителя автомобиля сотрудники ДПС заметили, что мужчина сильно нервничает и ведет себя несоответственно складывающейся обстановке, в связи с чем появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе личного досмотра у водителя такси был обнаружен и изъят из кармана спортивных брюк сверток из полимерного материала черного цвета.Для дальнейшего разбирательства указанный гражданин был доставлен в МО МВД России «Московский» г. Москвы. Согласно справке об исследовании изъятый материал, общей массой около 100 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис.Отделом дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81