Злоумышленница представилась сотрудницей государственной организации и рассказала пенсионерке о якобы полагающихся ей квотах...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнюю приезжую, подозреваемую в совершении дистанционного мошенничества в отношении пенсионерки.В полицию обратилась 79-летняя жительница столицы. Со слов потерпевшей, ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей государственной организации и рассказала о якобы полагающихся квотах. Незнакомка уточнила, что для получения выплат пенсионерке необходимо перевести денежные средства в качестве оплаты налога. После заявительница несколько месяцев перечисляла деньги на указанные банковские счета. Когда звонившая женщина перестала выходить на связь, а выплаты пенсионерке так и не поступили, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила свыше 170 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя приезжая. Установлено, что задержанная ввела пожилую женщину в заблуждение. Под предлогом государственных выплат злоумышленница убедила ее перечислить денежные средства.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве призывают граждан быть осторожными при перечислении денежных средств и внимательно относиться к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров.В первую очередь необходимо убедиться в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками государственных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений. Свяжитесь сами с организацией, от чьего имени действуют незнакомцы. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте личную информацию о себе и своих родственниках. Ни в коем случае не переводите денежные средства на ранее неизвестные вам реквизиты банковских счетов и карт.Будьте бдительны и расскажите о возможных мошеннических схемах пожилым родственникам и знакомым.Вызвать полицию можно со стационарного телефона, набрав номер «02», с мобильного – «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18