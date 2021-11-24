Сотрудниками полиции проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность нелегального игорного клуба.Игровой зал располагался на улице Линии Октябрьской Железной дороги на севере Москвы и работал в закрытом режиме с соблюдением всех мер конспирации. Работниками заведения велась телефонная база постоянных клиентов. Посетители могли попасть в помещение только по предварительной записи или по звонку.Сотрудниками полиции проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована противоправная деятельность организаторов нелегального бизнеса.Следователем территориального подразделения СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконных азартных игр», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк