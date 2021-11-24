Сотрудница магазина объяснила мужчине, что магазин не работает, после чего он достал пистолет и, продолжая настаивать на своих требованиях, нанес ей два удара в область лица...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы ОП Марьинский ОМВД России по району Марьино задержан 40-летний местный житель по подозрению в угрозе убийством сотруднице магазина и нанесении ей побоев», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник зашел в магазин бытовой техники на Люблинской улице и потребовал продать ему товар. 41-летняя сотрудница ему объяснила, что магазин не работает, после чего мужчина достал пистолет и, продолжая настаивать на своих требованиях, нанес ей два удара в область лица. Служба охраны торговой организации отреагировала на данную ситуацию, однако во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и скрылся. Охранники изъяли у него пистолет и пять патронов, а затем обратились в полицию.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники ППСП территориального отдела полиции в кратчайшие сроки на Батайском проезде задержали подозреваемого – 40-летнего безработного местного жителя.Согласно проведенному исследованию пистолет к огнестрельному оружию не относится и используется для подачи светозвукового сигнала. Патроны также к боеприпасам не относятся.Дознанием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18