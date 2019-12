Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, который в уходящем году выиграл три чемпионских титула в двух весовых категориях, назван спортсменом года в своем виде. Авторитетный американский журнал The Ring назвал его лучшим вслед за телеканалом ESPN.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, который в уходящем году выиграл три чемпионских титула в двух весовых категориях, назван спортсменом года в своем виде. Авторитетный американский журнал The Ring назвал его лучшим вслед за телеканалом ESPN.Massive congratulations to Canelo Alvarez and his team for winning Ring Magazine 2019 Fighter of the Year @Canelo @CANELOTEAM @DAZN_USA @GoldenBoyBoxing @Tom_Gray_Boxing @dougiefischer #Canelo #boxing